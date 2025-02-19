رئيس جامعة المذاهب الإسلامية: الحوار الداخلي بين أبناء الأمة صمام الأمان لوحدتها

قدم الشيخ آية الله أحمد مبلغي، رئيس جامعة المذاهب الإسلامية، وأحد علماء حوزة "قم" الإيرانية، رؤيته حول أهمية وضرورة الحوار الإسلامي- الإسلامي، مثمنا دور الأزهر الشريف في إرساء قواعد الحوار بين أبناء الأمة الإسلامية قائلا: "ما أبهى أن تتوهج أنوار الحوار من صرح عريق وهو الأزهر الشريف مستنيرة بحكمة الإمام الأكبر.

آية الله أحمد مبلغي: الحوار الداخلي بين أبناء الأمة هو صمام الأمان لوحدتها

مبينًا أن التقريب له جذور راسخة في أرض مصر حيث تأسست دار التقريب لترسيخ معاني الوحدة والتفاهم وعلى هذا النهج صارت الجمهورية الاسلامية في إيران فانشأت مجمع التقريب بين المذاهب، مؤكدًا أن الحوار لا يقوم إلا على الكلمة، والتي لها شأن عظيم في الإسلام، وأثر كبير في بناء الإنسان والمجتمع، موضحا أن الحوار الداخلي بين أبناء الأمة هو صمام الأمان لوحدتها، والمحرّك لنهضتها، والجسر الذي تعبر به فوق الفتن والتحديات.

مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالعاصمة البحرينية المنامة





وأضاف الشيخ مبلغي خلال كلمته في مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالعاصمة البحرينية المنامة أن الحوار في منطق القرآن هو السبيلُ الأوحدُ لتحقيق ثلاثة أركانٍ أساسيةٍ في الحياة وهي: بناءُ العيشِ المشترك، وارتقاءُ الفكر، وصنعُ الحضارة، وبدونه تتلاشى معالمُ الوحدة، وتنهارُ الحضاراتُ. وعن ضروة حوار الأمة مع ذاتها؛ بيّن أن القرآن أشار إلى ثلاث صفات تميز الأمة أولها: "أمة واحدة"، وثانيها: "أنها أمة وسط"، وثالثها: "أنهم شهداء على الناس"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي من هذه الصفات أن تتحقق دون حوار، فغياب الحوار يعني فقدان الأمة لجوهرها، فتتحول إلى مجرد فكرة بلا واقع، وحروف بلا معنى.

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022م، وبرعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف إلى تعزيز وحدة المسلمين، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي.

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