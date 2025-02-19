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أخبار مصر

رئيس وزراء ماليزيا: الحوار ضرورة لمواجهة تحديات العصر وفلسطين تواجه استعمارًا ظالمًا

الدكتور أنور إبراهيم،
الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا
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عبّر الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا عن تأثره بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول القضية الفلسطينية، والتي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، مؤكدًا أنها لامست واقعا صعبا، وترجمت ما نشعر به من ألم شديد لما نراه من جرائد يومية.

 رئيس وزراء ماليزيا: فلسطين تواجه استعمارًا ظالمًا

 مشددا على أن فلسطين تواجه استعمارًا ظالمًا، وأن على المسلمين تعزيز تضامنهم ودعم القضايا العادلة، كما شدد على أهمية تقديم العون للدول التي تعاني من الأزمات مثل سوريا، مؤكدًا أن التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية هو السبيل لتعزيز وحدة الأمة وتحقيق المصير المشترك.

الحوار الإسلامي- الإسلامي

وقال  الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، اليوم والمنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، إن الوحدة والتفاهم يشكلان أساس التعامل الراقي بين الشعوب، مشددًا على ضرورة احترام الاختلاف وتعزيز الحوار بين الأديان والمذاهب المختلفة، مشيرًا إلى أن الإسلاموفوبيا والتحديات العالمية تتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز الثقة بين المؤمنين بالأديان، وأن الفكر الإسلامي لطالما احتضن التنوع، مستشهدًا بدور الفلاسفة مثل الغزالي وابن رشد في ترسيخ قيم التعايش والأخوة.

وأضاف رئيس وزراء ماليزيا، أن بناء الثقة يتطلب التركيز على القيم الأخلاقية والتسامح، مستشهدًا بقول الفيلسوف محمد إقبال: " لا تقاتلوا من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ بل ركزوا على الأسس الأخلاقية"، وأكد أن العالم أصبح ساحة مفتوحة تحتاج إلى تعزيز الحوار واحترام التعددية، وتجنب إثارة الانقسامات والعمل على التقارب والتعاون المشترك.
 

ويسعى المؤتمر إلى الانتقال من خطاب التقارب إلى التفاهم حول المشتركات والتحديات، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى عالم المسلمين. كما يهدف إلى لم شمل الأمة بمكوناتها المتعددة، وبيان مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور العلماء والمرجعيات الدينية في رأب الصدع بين المذاهب المختلفة، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، والعمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب الفرقة والنزاع والتحديات المشتركة، وإبراز التجارب الناجحة في هذا المجال.

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