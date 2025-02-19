أسعار ومواصفات سيارات سمارت الألمانية 2025

أسعار ومواصفات سيارة سمارت… طرح في السوق المحلي واحده من أهم السيارات الألمانية سمارت الكهربائية لأول مره في السوق المصري، وتنتمي لفئة النقل الذكي، حيث طرحت سيارتين كهربائيتين سمارت 1 وسمارت 3.



حيث كثر البحث عن اسعار مواصفات سيارات سمارت على مؤشرات البحث جوجل عن أسعار ومواصفات سيارات "سمارت"، بعد انطلاقتها في أسواق رئيسية تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، الصين، وأمريكا اللاتينية، حيث جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وكيلها المحلي.

صُممت سيارات سمارت للمتميزين، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي خيار نمط حياة لمن يبحثون عن الريادة والتميز.

أسعار سيارات سمارت في السوق المصري

يبدء سعر سيارات “سمارت 1″ و”سمارت 3” الكهربائيتين بأسعار تبدأ من 1,890,000 جنيه، مع ضمان علي البطاريات ويتغير السعر حسب تغير سعر العملة في السوق المصري وهي متوفرة بثلاثة فئات من التجهيزات ونرصد في التقرير التالي أسعارها:

- فئة برو بلس بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه (مدى 597 كيلومتر).

- فئة بريميوم بسعر 2 مليون و490 ألف جنيه (مدى 615 كيلومتر).

فئة برابوس بسعر 2 مليون و690 ألف جنيه (مدى 551 كيلومتر).

حصلت الفئة الأولى والثانية محرك كهربائي واحد بقوة 272 حصان وعزم دوران 343 نيوتن متر، مع خاصية الدفع الخلفي، وزمن تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/الساعة في 5.8 ثانية، وسرعة قصوى 180 كم/الساعة.

وفيما يخص الفئة الثالثة الأعلى فتحمل محركين كهربائيين بقوة كلية 428 حصان وعزم دوران 584 نيوتن متر/ مع خاصية الدفع الكلي، وزمن تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/الساعة في 3.7 ثانية، وسرعة قصوى 180 كم/الساعة.

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