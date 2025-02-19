ختام دورة مكثفة لمسئولي الحضانات والأطفال حديثي الولادة في الدقهلية

اختتمت بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية فعاليات دورة مكثفة لمسئولي الحضانات والأطفال حديثى الولادة استمرت لمدة 5 أيام وذلك بحضور 45 طبيبًا.

بحضور 45 طبيبًا.. ختام دورة مكثفة لمسئولى الحضانات والأطفال حديثى الولادة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وإدارة التدريب بالرعاية العاجلة بالوزارة وبإشراف وتنسيق مسئول الحضانات وعنايات الاطفال الدكتورة بسمة شوكت.

تضمنت الدورة محاضرات نظرية حول التنفس الصناعى فى حديثي الولادة وكيفية عمل الرئتين بالإضافة إلى نقص الأوكسجين وفرط بيلروبين الدم.

رفع كفاءة أداء الفرق الطبية

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعنصر البشري بجميع المستشفيات، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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