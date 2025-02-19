رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة سعودية زيادة الاستثمارات في القطاع

استقبل، الدكتور علي الغمراوي - رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، الدكتور هاجد بن محمد بن هاجد حشان - الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الدوائية بالمملكة العربية السعودية وأنور عايض بن حصوصه، الملحق التجاري للسفارة السعودية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر هيئة الدواء بالمنصورية.

تسجيل وتسويق المستحضرات الدوائية

يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تسجيل وتسويق المستحضرات الدوائية، ودعم الاستمرارية الإنتاجية للأدوية المصنعة محليًا، إلى جانب مناقشة خطط تسعير المستحضرات وزيادة الاستثمارات في القطاع الدوائي المصري، بما يواكب تطلعات السوق المصري نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصنيع المحلي.

كما ناقش الاجتماع آليات تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، وتعزيز التعاون في تطوير استراتيجيات تسعير المنتجات لضمان استمرارية الإنتاج المحلي، وتحقيق توازن يضمن توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، وتم التأكيد على التزام الهيئة بدعم شركات التصنيع الدوائي، والعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات التي تساهم في تحسين المنظومة الصحية.

الفرص الواعدة للاستثمار بسوق الدواء المصري بوصفه أكبر أسواق المنطقة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الفرص الواعدة للاستثمار بسوق الدواء المصري بوصفه أكبر أسواق المنطقة وأكثرها حيوية وجذبا للاستثمارات، كذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها هيئة الدواء المصرية للمصنعين، وحرصها على تقديم الدعم الفني والتقني والبرامج التدريبية لشركاء الصناعة، وأن الهيئة تعد نظاما رقميا متكاملا ( النظام الإلكتروني eCTD ) سوف يُسرع ويوحد إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية، ويترتب عليه حدوث نقلة نوعية في توافرها بسوق الدواء المصري، مما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم صناعة الدواء.

ورحب رئيس الهيئة بالتعاون مع شركة الدواء السعودية، مشيدا بدورها الناجح داخل سوق الدواء المصري، وما يترتب عليه من دعم مسيرة صناعة الدواء المصرية، والاستراتيجية المصرية الخاصة بالتوطين وضمان توافر المستحضرات الطبية بسوق الدواء المصري بجودة وفاعلية ومأمونية عالية، مؤكدا محورية العلاقات المصرية السعودية في مجال صناعة المستحضرات الطبية، ودور الشقيقتين في دعم اقتصاديات الدواء بالمنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتبادل الخبرات وتعزيز البنية التحتية لصناعة الدواء في مصر.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة دعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الاستثمارات في قطاع الدواء، وتطوير آليات التعاون مع الشركات العالمية والمحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من المستحضرات الطبية والدوائية.

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