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وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية بمصر

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية


وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، استهله بالشكر لوفد الشركتين، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة، بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

تصنيع وإطلاق أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر ابريل المقبل

وأوضح «عبد الغفار» أنه من المقرر أن يتم تصنيع وإطلاق أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر أبريل المقبل، مضيفًا أنه من المتوقع إنتاج نحو 2500 جهاز سنويا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يساهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

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