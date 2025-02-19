الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا،وذلك تحت إشراف طلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٢٩ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٩٨٣٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

حالات التعدي على أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات  الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

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