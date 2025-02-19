افتتاح متحف منطقة الإسكندرية للمعامل

افتتح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور سعيد الصعيدي، مدير عام المعامل بقطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة نوال حسنى رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وعدد من قيادات المنطقة متحف منطقة الإسكندرية للمعامل الذي يحتوي على مجموعة من الأجهزة التي يعتمد عليها معلمو العلوم والتي يرجع تاريخها لفترات سابقة صاحبت إنشاء المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

وصرح رئيس الإدارة المركزية أن هذا المتحف يحوى تراثا يؤرخ لعقود من التعليم الأزهري، وأن الحفاظ على هذه الأجهزة استلزم جهودا من القائمين على المعامل يستحقون الشكر والتقدير عليها.



كما افتتح والوفد المرافق له معمل معهد الإسكندرية الجديد، الذي يعكس التطور الكبير الذي رافق تدريس العلوم وتجهيز المعامل.

وصرح الدكتور سعيد الصعيدي، مدير عام المعامل والوسائل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية أن الأزهر يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فهو يحافظ على التراث القديم المتمثل في متحف المعامل، ويواكب العصر بما رآه في معمل معهد الإسكندرية الجديد.



وفي سابقة تعد الأولى من نوعها افتتح رئيس المنطقة والوفد المرافق له معملا، خصص لمرحلة رياض الأطفال بمعهد سموحة النموذجي.

وصرحت الدكتورة نوال حسنى أن الاهتمام بالطلاب في المراحل المختلفة والأعمار السنية المتنوعة خطوة على الطريق الصحيح لبناء الإنسان وتخريج جيل مطلع على متغيرات العصر محافظ على تراثه وتاريخه.

من جانبه أكد حكيم شوقي مسؤول المعامل بالمنطقة، أن هذه الأفكار تم تنفيذها من خلال توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية التي لا تدخر جهدا في دعم ما يفيد العملية التعليمية

هذا، وقدم الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة الشكر لكل من ساهم في إعداد وتجهيز هذه المتاحف والمعامل، وخروج العمل بهذا الشكل الجيد الذي يدل على جهود من قاموا به، وكرم على هامش الافتتاح، مجموعة من القائمين على المعامل تقديرا لجهودهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.