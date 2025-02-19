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جامعة الإسكندرية تناقش ضوابط إقامة المعارض والأسواق الخيرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم، الأربعاء،  برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الضوابط المنظمة لإقامة المعارض والأسواق الخيرية بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي من خلال تنظيم المعارض الخيرية والتي تحقق النفع للطلاب وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية لهم وبأقل الأسعار.

 

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كماووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، واتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة - جامعة الإسكندرية ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة.

وكرم المجلس الدكتور مهاب الدسوقي وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بهية الإخريطي، وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديرا لمجهودهما خلال فترة وكالاتهما وعلي ما قدماه من جهد ملموس وعطاء متميز وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة للارتقاء بأداء بكليتهما.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الأداب بخصوص ورشة عمل بعنوان" مهارات صناعة النجاح والتميز" وورشة العمل بعنوان" تصميم الفيديوهات التعليمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي" وورشة العمل بعنوان" توليد الاختبارات والتقييمات الالكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي".

أحيط المجلس علما بالمقترح المقدم من كلية الحقوق بشأن الاحاطة بضرورة عقد ندوات وأنشطة توعية في مجال مكافحة الفساد خلال العام الحالي 2024-2025 في إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية  الوطنية لمكافحة الفساد.

أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية بفصول محو الأمية التي تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر 2024 ويناير 2025.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية النوعية بشأن انجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية في الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2024.

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جامعه الإسكندرية الدكتور سعيد علام كلية الصيدلة الدكتور مهاب الدسوقي كلية التربية الرياضية

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