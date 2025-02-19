الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

تفاصيل لقاء أمير قطر بالرئيس الإيراني في طهران

أمير قطر مع رئيس
أمير قطر مع رئيس إيران، فيتو

أكد  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أهمية متابعة مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدوحة وطهران، مشيرا إلى أن لقاءه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تناول الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حيث اتفقا على أن السبيل الأمثل لحل الصراعات المستمرة هو الحوار.

قضية فلسطين على رأس قائمة الملفات

وأشار أمير دولة قطر إلى أن قضية فلسطين على رأس قائمة الملفات التي تم تناولها الزعيمان، حيث شددا على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا" وشددنا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرار في تدفق المساعدات.

كما أكد أمير دولة قطر أهمية إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات  بالإضافة إلى الحديث عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.

 تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران

ومن جانبه؛ أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الي انه ناقش مع أمير قطر تعزيز العلاقات  الثنائية بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدا أن بلاده إيران تؤمن أن دول المنطقة يمكنها أن تعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل.

وقال بزشكيان: تقدمت بالشكر الجزيل على الجهود التي بذلتها دولة قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأكدنا خلال اللقاء مع أمير قطر على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير

الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني

وأتم الرئيس الإيراني تصريحاته قائلا:  نؤمن بأن جميع الحكومات والشعوب في هذه المنطقة يجب أن تبذل قصارى جهدها للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ليعيش بسلام في أرضه.

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أمير دولة قطر تميم الرئيس الإيراني قطر وإيران

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