الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

الديوان الأميري القطري يكشف كواليس لقاء الشرع وتميم بن حمد

الشرع وتميم، فيتو
الشرع وتميم، فيتو

كشف الديوان الأميري القطري في بيان له تفاصيل لقاء الأمير تميم بن حمد مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، بقصر الشعب في العاصمة دمشق.

                  

انتصار الثورة السورية واختيار الشرع رئيسا

وأوضح الديوان الأميري أنه في بداية اللقاء، "هنأ الأمير تميم بن حمد الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسًا للمرحلة الانتقالية". وجدد موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشيدا في هذا الصدد بـ"الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري".

وشدد أمير قطر على "الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدمًا في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".

وأكد أن "قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم".

 

تعاون استراتيجي بين سوريا وقطر

من جهته، رحب أحمد الشرع بزيارة تميم بن حمد، مؤكدا أن "هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين"، وفق بيان الديوان الأميري.

كما أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مختلف المجالات"، منوها في هذا الصدد بـ"تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا".

 

استعراض آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وجرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء من الجانب القطري، رئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي لولوة بنت راشد الخاطر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق للأمير.

وحضره من الجانب السوري رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين.

وأشار الديوان الأميري إلى أن "الأمير وأخاه الرئيس السوري كانا قد عقدا لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها"، كما حضر تميم بن حمد مأدبة الغداء التي أقامها أحمد الشرع تكريما له، والوفد المرافق.

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