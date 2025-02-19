الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: تطور كبير بقطاع الطاقة في مصر

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني أشادت بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة في مصر، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال.  

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مؤتمر ومعرض إيجبس أصبح منصة شاملة لحلول الطاقة، مشيدًا بالنمو الملحوظ الذي شهده الحدث خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى توقيع اتفاق بين وزارتي البترول في مصر والسعودية لوضع خطة تنفيذية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.  

وأضاف رئيس الوزراء أن كلمة وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر تعكس عمق الروابط الأخوية بين مصر والسعودية، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.  

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة، أوضح مدبولي أن مصر تضع الإطار العام والرؤية الفنية لعملية إعادة الإعمار، والتي من المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات، لضمان عودة الأوضاع في القطاع إلى أفضل مما كانت عليه.  

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته الأخيرة لإثيوبيا، حيث التقى عددًا من زعماء القارة الأفريقية، الذين أشادوا بكفاءة الشركات المصرية العاملة في قطاع البناء والتشييد، ما يعكس الدور الريادي لمصر في هذا المجال.  

واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمصر، قيادةً وشعبًا، على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

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