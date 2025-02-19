رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الملفات التي ناقشتها الحكومة في اجتماعها اليوم، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة التي تهم الرأي العام.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لعرض آخر المستجدات والإجراءات التي تتخذها الدولة في مختلف القطاعات.

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