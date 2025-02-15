صحة كفر الشيخ تعقد يومًا علميًا لطب كلى الأطفال

شهد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق فعاليات اليوم العلمي لطب كلى الأطفال بمستشفى دسوق العام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بكفر الشيخ للإرتقاء بالخدمات الطبية.

تفاصيل الجلسات العلمية

تناولت الجلسات العلمية مناقشة أحدث الأساليب في تشخيص أمراض الكلى لدى الأطفال، وسبل توفير رعاية متكاملة للمرضى، خاصة في المراحل المتقدمة التي تستدعي الغسيل الكلوي الدموي والبريتوني، بالإضافة إلى متابعة المرضى بعد عمليات زراعة الكلى.

كما تطرق المتحدثون إلى آخر التطورات البحثية في علاج الفشل الكلوي المزمن لدى الأطفال، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الطبية وتقديم أفضل الحلول العلاجية.

وفي ختام اليوم العلمي، أكد الدكتور محمد أبوالسعد على أهمية تبني التوصيات الصادرة عن النقاشات العلمية، والعمل على تطبيقها في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للأطفال المرضى.

وشهد الحدث حضور الدكتور محمد أبو سمرة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، إلى جانب مجموعة من الأطباء والكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الكلى.

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