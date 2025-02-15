السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة كفر الشيخ تعقد يومًا علميًا لطب كلى الأطفال

صحة كفر الشيخ تعقد
صحة كفر الشيخ تعقد يومًا علميًا لطب كلى الأطفال

شهد الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق فعاليات اليوم العلمي لطب كلى الأطفال بمستشفى دسوق العام، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال،  وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بكفر الشيخ للإرتقاء بالخدمات الطبية.

 

تفاصيل الجلسات العلمية

 

تناولت الجلسات العلمية مناقشة أحدث الأساليب في تشخيص أمراض الكلى لدى الأطفال، وسبل توفير رعاية متكاملة للمرضى، خاصة في المراحل المتقدمة التي تستدعي الغسيل الكلوي الدموي والبريتوني، بالإضافة إلى متابعة المرضى بعد عمليات زراعة الكلى.

كما تطرق المتحدثون إلى آخر التطورات البحثية في علاج الفشل الكلوي المزمن لدى الأطفال، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الطبية وتقديم أفضل الحلول العلاجية.

txt

حملات نظافة وتجميل موسعة بنطاق مركز دسوق في كفر الشيخ

وفي ختام اليوم العلمي، أكد الدكتور محمد أبوالسعد على أهمية تبني التوصيات الصادرة عن النقاشات العلمية، والعمل على تطبيقها في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للأطفال المرضى.

وشهد الحدث حضور الدكتور محمد أبو سمرة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، إلى جانب مجموعة من الأطباء والكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الكلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلي الاطفال مستشفي دسوق كفر الشيخ الصحة مرضى
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

المزيد
ads

انفوجراف

حلم القلعة الحمراء تحقق.. المعلومات الكاملة عن استاد الأهلي الجديد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

3 حالات تجيز صيام الجمعة منفردًا

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية