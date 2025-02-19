توتال الفرنسية: التعاون مع مصر الخيار الأفضل لوجستيًا

التقى المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع جيان جايليت نائب رئيس توتال للبحث والاستكشاف بشمال افريقيا والوفد المرافق له، بحضور المهندس أسامة السمنودى نائب العمليات بايجاس، حيث تم استعراض أنشطة الشركة الفرنسية في مصر وخططها المستقبلية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجبس 2025"، الذي شهد حضورًا بارزًا لعمالقة صناعة البترول والغاز العالمية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف

وأكد المهندس يس محمد خلال الاجتماع أهمية التكنولوجيا الحديثة التى تتميز بها توتال وتوظيفها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج بمصر، مشددًا على أن الشراكات الاستراتيجية القائمة على تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة من شأنها تحقيق الاستفادة المشتركة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

من جانبها، بحثت الشركة إمكانية ربط إنتاج توتال من الغاز الطبيعي بالحقول القبرصية وتوجيهه إلى تسهيلات الإسالة المصرية بغرض التصدير، مع تخصيص جزء منه للسوق المحلي، حيث أكدت توتال أن مصر تمثل الخيار الأفضل لوجستيًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبس 2025

كما أشاد نائب رئيس توتال بتوجيهات وزير البترول بتشجيع الاستثمارات الأجنبية مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى سرعة البدء فى الإجراءات التنفيذية للاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها خلال المؤتمر والخاصة بأحقل كرونس حيث يرى أن المشروعات فى مصر تنبأ بتحقيق أرباح واعدة ومن جانبه وعد السمنودى بتنفيذ الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بناء على توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية.

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