الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توتال الفرنسية: التعاون مع مصر الخيار الأفضل لوجستيًا

م. يس محمد عضو المنتدب
م. يس محمد عضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لإيجاس

التقى المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع جيان جايليت نائب رئيس توتال للبحث والاستكشاف بشمال افريقيا والوفد المرافق له، بحضور المهندس أسامة السمنودى نائب العمليات بايجاس، حيث تم استعراض أنشطة الشركة الفرنسية في مصر وخططها المستقبلية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة "إيجبس 2025"، الذي شهد حضورًا بارزًا لعمالقة صناعة البترول والغاز العالمية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف 

وأكد المهندس يس محمد خلال الاجتماع أهمية التكنولوجيا الحديثة التى تتميز بها توتال وتوظيفها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج بمصر، مشددًا على أن الشراكات الاستراتيجية القائمة على تبادل الخبرات والتقنيات المتطورة من شأنها تحقيق الاستفادة المشتركة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
من جانبها، بحثت الشركة إمكانية ربط إنتاج توتال من الغاز الطبيعي بالحقول القبرصية وتوجيهه إلى تسهيلات الإسالة المصرية بغرض التصدير، مع تخصيص جزء منه للسوق المحلي، حيث أكدت توتال أن مصر تمثل الخيار الأفضل لوجستيًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبس 2025

كما أشاد نائب رئيس توتال بتوجيهات وزير البترول بتشجيع الاستثمارات الأجنبية مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى سرعة البدء فى الإجراءات التنفيذية للاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها خلال المؤتمر والخاصة بأحقل كرونس حيث يرى أن المشروعات  فى مصر تنبأ بتحقيق أرباح واعدة ومن جانبه وعد السمنودى بتنفيذ الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بناء على توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا الحديثة الاستثمارات الاجنبيه الاستكشاف والإنتاج التقنيات المتطورة الشركة الفرنسية القابضة للغازات الطبيعية إيجبس 2025 تداول الطاقة توتال الفرنسية صناعة البترول والغاز

مواد متعلقة

رئيس هيئة الثروة المعدنية يستقبل وفد شركة لوتس جولد على هامش مؤتمر إيجبس 2025

تعزيز التعاون بين “القابضة للبتروكيماويات” وأكسنس الفرنسية في مشروعات البتروكيماويات

كريم بدوي يعقد جلسة مباحثات مع وزير النفط والمعادن اليمني

مؤتمر مصر الدولي للطاقة يستضيف وزراء البترول والكهرباء والبيئة وقطاع الأعمال في جلسة حوارية

تعرف على كيفية استخدام الديزل الحيوي كوقود بديل في صناعة التعدين

اتفاقية تعاون بين إنبي وIBM لتعزيز التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز

المصرية للبترول توقع اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بيانات موحد للقطاع

بدوي يبحث مع شركة ويذر فورد العالمية التعاون في دعم قطاع البترول بالحلول الرقمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

مرتبات تصل إلى 160 ألف جنيه، الحكومة تعلن عن فرص عمل بالسعودية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالأسواق

منوعات

المزيد

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية