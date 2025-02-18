اتفاقية تعاون بين إنبي وIBM لتعزيز التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز

وقع المهندس وائل لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، مع السيد تامر أبو العزم، الشريك التنفيذي للاستشارات في شركة IBM مصر، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاعي البترول والغاز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

تسعى الاتفاقية إلى دمج خبرات شركة إنبي في مجالات البترول والغاز مع الخدمات الاستشارية المتقدمة التي تقدمها IBM في مجال التحول الرقمي.

ويأمل الطرفان من خلال هذه الشراكة تحقيق نقلة نوعية في الابتكار ورفع مستوى التقنيات المستخدمة في الصناعة، مما يسهم في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

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