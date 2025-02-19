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اتفاقية تعاون بين إنبي ورينا في تقديم حلول الاستشارات الهندسية

لطفي أثناء التوقيع،
لطفي أثناء التوقيع، فيتو

وقعت شركة إنبي اتفاقية تعاون مع شركة رينا العالمية المتخصصة في تقديم حلول الاستشارات الهندسية، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر ايجيبس ٢٠٢٥ وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون بين قطاعي البترول والاستشارات الهندسية.

فعاليات مؤتمر ايجيبس ٢٠٢٥ 

 ووقع الاتفاقية المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، وياسر حجازي المدير التنفيذي لشركة رينا بمصر، والبرتو كافاجيوني رئيس مجلس إدارة شركة رينا

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الشركتين وتنمية قدراتهما المتميزة لتقديم خدمات استشارية متكاملة في مختلف قطاعات الطاقة  لتنمية نطاق خدمات الشركتين وتعزيز قدراتهما التنافسية في الأسواق العالمية.

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شركة انبي قطاعات الطاقة وائل لطفي تبادل الخبرات الأسواق العالمية اتفاقية تعاون طاقة

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