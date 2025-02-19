اتفاقية تعاون بين إنبي ورينا في تقديم حلول الاستشارات الهندسية

وقعت شركة إنبي اتفاقية تعاون مع شركة رينا العالمية المتخصصة في تقديم حلول الاستشارات الهندسية، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر ايجيبس ٢٠٢٥ وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون بين قطاعي البترول والاستشارات الهندسية.

فعاليات مؤتمر ايجيبس ٢٠٢٥

ووقع الاتفاقية المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، وياسر حجازي المدير التنفيذي لشركة رينا بمصر، والبرتو كافاجيوني رئيس مجلس إدارة شركة رينا.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الشركتين وتنمية قدراتهما المتميزة لتقديم خدمات استشارية متكاملة في مختلف قطاعات الطاقة لتنمية نطاق خدمات الشركتين وتعزيز قدراتهما التنافسية في الأسواق العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.