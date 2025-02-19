تعرف على كيفية استخدام الديزل الحيوي كوقود بديل في صناعة التعدين

في إطار الاهتمام بالحلول البيئية التي تسهم في التخفيف من تأثيرات الاحتباس الحراري، قدمت المهندسة شهيرة تيمور، مساعد مدير عام بالإدارة العامة لإدارة المشروعات بشركة إنــبي، بالتعاون مع الدكتور مهندس محمد النجار، معاون وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، ورقة بحثية بعنوان "استخدام الديزل الحيوي كوقود بديل في صناعة التعدين"خلال المؤتمر الفني إيچيبس ٢٠٢٥.



تستعرض الورقة البحثية فوائد استخدام الديزل الحيوي كبديل للديزل البترولي في قطاع التعدين، لتقليل انبعاثات الكربون وضمان استدامة استخدام الموارد. كما تتضمن الدراسة مقارنة شاملة بين انبعاثات العوادم الناتجة عن كلا النوعين من الوقود، مما يعرض رؤى قيمة حول تأثير كل منهما على البيئة.

تعكس الورقة البحثية التوجه القوي نحو البحث عن مصادر طاقة بديلة تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.

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