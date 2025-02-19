قومي البحيرة يقدم ندوات تثقيفية لمكافحة الممارسات الضارة للأطفال والأسرة (صور)

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، برئاسة أمل زكريا - عضو مجلس النواب، ومقررة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة، سلسلة من الندوات التثقيفية، لمواجهة التحديات والحد من الممارسات الضارة للأطفال، وذلك بحضور خالد الدقلة - مدير الإدارة التعليمية بدمنهور وعضو لجنه حماية الطفل، أميمة المسيرى - مقررة اللجنة الفرعية، مديحة أبوشعرة - عضو اللجنة العامة والمجتمع المدنى.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز رفاهية الطفل والأسرة، والعمل على تحقيق بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

ندوات تثقيفية حول للأسرة والطفل بالبحيرة، فيتو

ندوات تثقيفية لتسليط الضوء على عدة مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات

كما نظمت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بمركز دمنهور ندوة توعوية بمدرسة المنارة للغات بمدينة دمنهور، حيث تم تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تهدد صحة ونمو الأطفال، مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات، والتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

ندوات تثقيفية حول للأسرة والطفل بالبحيرة، فيتو





كيفية حل مشكلة التنمير والتغلب عليها

بالإضافة إلى تناول الآثار السلبية للممارسات الضارة كالتنمر واستخدام الشاشات الإلكترونية لفترات طويلة، وكيفية التغلب على هذه الظواهر من خلال توعية المجتمع بكافة فئاته.

تُعد هذه الندوات خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر ومساندة الطفل والأسرة في المحافظة على حقوقهما الصحية والإجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.