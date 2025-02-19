بتخفيضات تصل إلى 30%، إقبال كبير على معارض أهلا رمضان بالبحيرة (فيديو) 

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، 7 معارض أهلًا رمضان بمحافظة البحيرة أمس الثلاثاء، وذلك برفقة محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية والإصلاح الزراعي، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم.





وتأتي هذه المعارض في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، عبر توفير السلع بأسعار مناسبة تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، مشيدًا بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق، كما وجه الشكر لكافة الشركات والتجار والجهات المشاركة في إنجاح هذه المبادرة.

يتضمن المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، الأرز، الدقيق، اللحوم، الدواجن، الخضروات، ومستلزمات المنزل الحديث، بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى منتجات مدارس التعليم الثانوي الزراعي والصناعي، والتي تشمل فوانيس رمضان ومنتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ولأول مرة، يشمل معرض اهلا رمضان دمنهور قسمًا خاصًّا للسجاد من، بأسعار وخصومات تتراوح بين 10% إلى 70%، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على سجاد عالي الجودة بأسعار مخفضة.

كما يضم المعرض منفذًا لبيع اللحوم تابعًا لمبادرة حياة كريمة، حيث تُباع اللحوم بسعر 280 جنيهًا للكيلو، لتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وتواصل محافظة البحيرة بالتعاون مع وزارة التموين الجهات المعنية تكثيف جهودها لضمان استمرارية المعارض وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من المناطق، تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

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