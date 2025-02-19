محافظ كفر الشيخ يعلن عن تخصيص مقر لصندوق مكافحة الإدمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك لبحث التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة، ولا سيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية، كما يتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

كما يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ عرض فيديو عن أنشطة خفض الطلب على المخدرات بالمحافظة، وكيفية الاستثمار في الشباب، كما تم تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية تستهدف الشباب لرفع وعيهم بخطورة التعاطي، كذلك طلاب المدارس والجامعات والإرشاد الأسرى والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" وعلماء الدين ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 250 شابا وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق.

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي ينفذها الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان ولا سيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.

كما وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر لمحافظ كفر الشيخ على دعمه لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، ولا سيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

من جانبه أعرب محافظ كفر الشيخ، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من مخاطر الإدمان، بما يسهم في بناء وقوة المجتمع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه القضية، وأن حماية الشباب من خطر الإدمان هي مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة الجميع.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص مقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لاستخدامه في إنشاء عيادة تابعة للصندوق لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، من أبناء المحافظة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج مجانًا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يهدف إلى تقديم الدعم والعلاج للأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات، فضلًا عن توعية المجتمع بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، موضحًا أن الصندوق يعمل على رفع الوعي الاجتماعي من خلال حملات توعية وبرامج وقائية، بالإضافة إلى مساعدة المتعافين في الاندماج في المجتمع لافتا إلى مشكلة الإدمان والتعاطي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، حيث لا تقتصر آثارها على الفرد فحسب بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع ككل، مما يستوجب تضافر الجهود لمواجهتها على جميع المستويات.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ تدعم كل الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم التسهيلات لتنفيذ الحملات التوعوية وتعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية لضمان إعادة دمج المتعافين في المجتمع بصورة إيجابية.

كما تم استعراض أبرز جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار العام الماضي بمحافظة كفر الشيخ،حيث تم تنفيذ 177 نشاطا داخل 90 مركز شباب باستهداف أكثر من 7000 مستفيد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و56 نشاط متنوع داخل قرى المبادرة الرئاسة حياة كريمة كذلك المشاركة في مهرجانات تحت عنوان " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وتنفيذ مبادرة "إقرار قرارك" لتوعية العاملين بالجهاز الإداري بالمؤسسات داخل المحافظة للتوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية وما دون ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، كذلك تنفيذ 175 نشاطا متنوعا بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ والمعاهد العليا داخل المحافظة بالإضافة إلى تنفيذ 487 نشاطا بالميادين والحدائق العامة.

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