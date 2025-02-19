الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يلتقي البرازيل وديًّا في مايو المقبل

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مخاطبة الاتحاد البرازيلي، لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين المصري والبرازيلي خلال فترة التوقف الدولي في شهر مايو المقبل.

وتأتي المواجهات الودية ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها مطلع العام المقبل برواندا.

باستور يجهز تقريره عن بطولة العالم

وأرسل الإسباني خوان كارلوس باستور، تقريره عن مشاركة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة، إلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي.

وتضمن التقرير نقاط الضعف والقوة داخل المنتخب الوطني، وأسباب عدم الوصول إلى الدور قبل النهائي من المونديال.

وقاد باستور منتخب كرة اليد لتحقيق المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

استعداد لقوية لمنتخب الشباب قبل المونديال

ووضع مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي برنامج إعداد قوي، لتجهيز منتخب الشباب تحت 21 عاما، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو المقبل ببولندا.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الإعداد عددا من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية، في عدد من الدول الأوروبية قبل المشاركة في بطولة العالم.

وأسفرت قرعة بطولة العالم، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية.

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة، مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي منتخب مصر كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

اجتماع مهم بين اتحاد كرة اليد وكارلوس باستور غدا

كرة اليد، سيف الدرع يقترب من برشلونة الإسباني

كرة اليد، الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

باستور لـ"فيتو": راضٍ عن ما قدمته مع منتخب كرة اليد وأرحب بالاستمرار

الأكثر قراءة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

5 غيابات غير مؤثرة للأهلي أمام الزمالك

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالأسواق

الحكومة توافق على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بنظام الإيجار أو التمويل العقاري

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

منوعات

المزيد

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

المزيد

انفوجراف

رسائل قوية من شيخ الأزهر خلال مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالبحرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

المزيد
الجريدة الرسمية