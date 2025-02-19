الأربعاء 19 فبراير 2025
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“التنظيم والإدارة” يبحث احتياجات المستشفيات الجامعية بكفر الشيخ

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية بالجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، والوفد المرافق لها، لدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ من الموارد البشرية لسد العجز الشديد بها لكي تقوم الجامعة بتقديم رسالتها التعليمية بكفاءة وفاعلية، بحضور الدكتور على صبري،  أمين عام الجامعة، وشيرين نصار،  مدير إدارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواضح في هيكلة وتطوير جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، محققًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا توفير جميع الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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ومن جانبها، أعربت وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، عن بالغ سعادتها بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى مكانة الجامعة المتميزة، وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، متمنية تحقيق المزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، مؤكدة حرص الجهاز نحو تعزيز أطر التعاون وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة.

جامعة كفرالشيخ تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري ببرامج تدريبية متخصصة

وفي وقت سابق، فقد نظمت جامعة كفر الشيخ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للجهاز الإداري، إذ أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الدور الكبير  للمورد البشري في تحقيق التميز المؤسسي للجامعة لذلك تحرص الجامعة علي الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات  الموظفين باستمرار لتعزيز كفاءة موظفيها وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

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