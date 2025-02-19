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أخبار مصر

وصول قافلة محافظة القاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني إلى معبر رفح

قافلة مساعدات، فيتو
قافلة مساعدات، فيتو

وصلت قافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها محافظة القاهرة لدعم أهالينا فى غزة إلى معبر رفح الجانب الفلسطيني.

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وتأتى هذه القافلة ضمن المرحلة الأولى من أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة أطلقتها الدولة المصرية من محافظات مصر انطلقت يوم السبت الماضى من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وتضم قافلة محافظة القاهرة ٣٥ شاحنة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التنمية المحلية،  وبالتعاون مع جامعة الأزهر، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني تحمل المواد الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذه القافلة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والتاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن دعم غزة هو واجب إنساني ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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