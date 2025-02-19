وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي للإيفاد لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفل تلاحيق المدير الاقليمى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين والتنمية الريفية.

علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية

وأكد وزير الزراعة على قوة وتميز علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"، في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف المصري، وتنمية مهارات المرأة الريفية بالقرى المستهدفة.

وأشار فاروق إلى أن مصر قد شهدت مؤخرا نهضة زراعية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق الدور المصري، لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية والدول العربية ونقل الخبرات اليها، وتحقيق التكامل والتنمية في المجال الزراعي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون المشترك بين مصر والايفاد بزيادة الدورات والمنح التدريبية التي تقدمها مصر للمتخصصين من الدول الأفريقية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بحيث يتم نقل الخبرة من خلال هؤلاء المتدربين إلى بلدانهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع دول القارة، وتحقيق الأمن الغذائي بها.

ومن جهته اشاد "تلاحيق" بالتعاون البناء والمثمر مع مصر مشيرا الى ان المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها والمتمثلة فى تغيير وجه الحياة للمستفيدين، ورفع مستوى معيشتهم وتنمية الريف.

جذب المستثمرين في المجال الزراعي

وبحث الجانبان أيضا امكانية التوسع فى الاستثمارات، وجذب المستثمرين في المجال الزراعي، وإشراك القطاع الخاص، ومنح التمويلات الميسرة لدعم مشروعات صغار المزارعين، فضلا عن مناقشة آلية تكثيف التعاون مع الدول الافريقية، وما جاء في توصيات مجلس المحافظين الذى عقد فى دورته الثامنة والاربعين، في روما، وإمكانيات التعاون من خلال المزارع المصرية النموذجية المشتركة في الدول الافريقية والبدء بنموذج بدولتي أوغندا وزامبيا.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل يتم إشراك القطاع الخاص بها، للوقوف على آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين، لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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