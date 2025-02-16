سويلم: تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بخصوص الفعاليات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى للمياه والتكيف المناخى PACWA، وذلك فى ضوء اختتام فعاليات البرنامج التدريبى "الري الذكي وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية في أفريقيا" بمشاركة ٣٦ متدرب أفريقى.

وصرح الدكتور سويلم ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ إلى دول القارة الإفريقية، وبما يُمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الأفريقية في مجال المياه والمناخ.

وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA، حيث تقدم مصر برامج تدريبية متنوعة للأشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام، بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم.

وأوضح أنه تم عقد عدد (٢١) برنامج تدريبي إقليمي بمشاركة عدد (٤٢٧) متدرب أفريقي منذ إنشاء مركز PACWA في عام ٢٠٢٣، ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبي جديد بمشاركة (٥٠٠) متدرب أفريقي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "الري الذكي وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية في أفريقيا" تم عقده بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري) والجامعة الأمريكية، وتم تنفيذه بالمقر الرئيسي لمركز التدريب بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من ٢٥ يناير إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٥، بمشاركة ٣٦ متدرب من المتخصصين الأفارقة من عدد ١٢ دولة أفريقية (مصر - كينيا - ليسوتو - الكونغو - أوغندا - الصومال - موريتانيا - تونس - رواندا - تشاد - تنزانيا - الكاميرون).

وقد أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره للجامعة الامريكية بالقاهرة والتى حرصت على استدامة التعاون مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، وذلك في إطار إيمان الجامعة بأهمية التدريب وبناء القدرات، وفي ضوء العلاقات القوية التي تربط وزارة الموارد المائية والري والجامعة الأمريكية.

وقد تم عقد حفل ختام البرنامج التدريبى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والسيد الأستاذ الدكتور/ لطفي جعفر عميد كلية الهندسة بالجامعة الامريكية، والدكتورة/ ياسمين عبد المقصود مدير فني أول مركز الأبحاث التطبيقية في البيئة والاستدامة، والأستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري.

ويُعد مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي، والمركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضًا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي.

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