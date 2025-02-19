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حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل متهم بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في منطقة السلام

وأسندت النيابة العامة الي المتهم تهم التشاجر والبلطجة وحيازة سلاح ناري واستعراض القوة،وسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وأثبت تقرير المعمل الجنائى أن السلاح الناري المضبوطبحوزة المتهم هو سلاح ناري خرطوش صناعة محلية وصالح للاستعمال، وبندقية خرطوش وأن الطلقات الثلاث لذات العيار سليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة المضبوطة  .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد قيام عاطل بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة السلام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهه

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر وأعمال البلطجة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام سلاح ناري النيابة العامة

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