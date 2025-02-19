المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح نارى بأطفيح

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة سلاح نارى بمنطقة أطفيح.

واستندت النيابة العامة، للمتهم م.ع تهمة حيازة سلاح نارى، وذلك في غير الأحوال المصرح بها، بقصد البيع والاتجار فيها.



وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد بقيام عاطل بحيازة سلاح نارى بقصد البيع، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، حيث عثر داخل مسكنه على السلاح النارى، وبمواجهته، اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

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