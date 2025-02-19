إيبارشية الشرقية تناقش مفهوم الكهنوت النقي

في أجواء روحية وعلمية مكثفة، نظّمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، السيمنار الثاني لمجمع الآباء الكهنة تحت عنوان "الكهنوت النقي"، وذلك على مدار يومين في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات بمدينة فايد. شهد اللقاء حضور نيافة الأنبا مقار، أسقف الإيبارشية، إلى جانب مشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة، في إطار سعي الكنيسة إلى تعزيز الفهم اللاهوتي العميق والتكوين الروحي للكهنة.

مفهوم الكهنوت النقي

تميز السيمنار بحضور نيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ، ونيافة الأنبا هيرمينا، الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص، حيث قدموا رؤى وخبرات متنوعة حول مفهوم الكهنوت النقي، ودوره في حياة الكنيسة والمجتمع.

على مدار اللقاء، عُقدت ورش عمل ومحاضرات متخصصة تناولت مختلف الجوانب الروحية والرعوية للكاهن. استعرض نيافة الأنبا مقار في محاضرته العلاقة بين الكاهن والليتورچيا، بينما تحدث نيافة الأنبا ماركوس عن دور الكاهن في المشورة، موضحًا أهمية الإرشاد الروحي في حياة الرعية. كما ركّز نيافة الأنبا هيرمينا على تأثير الكتاب المقدس في حياة الكاهن، مشددًا على دوره كمصدر إلهام وتعليم مستمر.

أما الجانب العقائدي، فقد تناوله نيافة الأنبا فيلوباتير من خلال محاضرة عن الكاهن النقي من الناحية العقائدية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الإيمان المستقيم في ظل التحديات الفكرية المعاصرة.

كما شارك الأب القمص بولس چورچ بمحاضرة حول "حروب الكهنوت"، مستعرضًا التحديات الروحية والخدمية التي قد تواجه الكهنة في مسيرتهم.

واختُتمت فعاليات السيمنار بمحاضرة قدمها الأب القس مرقس فوزي عن "مهارات تدريس الكتاب المقدس"، موضحًا أساليب نقل المعرفة الروحية بطرق حديثة تتناسب مع احتياجات الرعية، وهو ما يعكس حرص الكنيسة على تطوير أداء كَهَنتها في التعليم والتوجيه الروحي.

ويُعد هذا السيمنار خطوة مهمة في تعزيز التكوين الروحي واللاهوتي للكهنة، حيث أتاح فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الآباء الأساقفة والكهنة، ما يسهم في تطوير الخدمة الكهنوتية وتعميق الرسالة الروحية للكنيسة في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.