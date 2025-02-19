65 قرية بكفر الشيخ تستفيد من برامج العلاج والتوعية بخطورة الإدمان

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة للتصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي من خلال تعزيز التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لافتا أنه سيتم إقامة مركز جديد لعلاج الإدمان بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات العلاج والتأهيل والدعم النفسي للمتعافين، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.

كما أشار محافظ الإقليم، إلى أن برامج التوعية والعلاج التي ينفذها الصندوق وصلت إلى 65 قرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات والتوعية بخطورة الإدمان

ندوات مكثفة بمدارس وطلاب جامعة كفر الشيخ للتوعية بخطورة الإدمان

وشدد المحافظ، على خطورة الإدمان وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في حماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، كما كلف الجهات المعنية بتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف طلاب المدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، وتعريفهم بمخاطرها الصحية والإجتماعية.

دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يوفر خدمات علاج الإدمان بالمجان عبر الخط الساخن (16023)، مع ضمان سرية المعلومات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تأهيلية تهدف إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع.

وقد جاء ذلك خلال الاحتفالية الختامية لأنشطة الصندوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي أُقيمت في المجمع الثقافي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان”، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والدينية.

وتضمنت الفعالية استعراضًا لإنجازات الصندوق بالمحافظة، وعرض فيديو يوضح انخفاض معدلات التعاطي نتيجة للبرامج التوعوية والميدانية.

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