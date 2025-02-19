الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

65 قرية بكفر الشيخ تستفيد من برامج العلاج والتوعية بخطورة الإدمان

الاحتفالية الختامية
الاحتفالية الختامية لأنشطة الصندوق بمحافظة كفر الشيخ

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة للتصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي من خلال تعزيز التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لافتا أنه سيتم إقامة مركز جديد لعلاج الإدمان بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات العلاج والتأهيل والدعم النفسي للمتعافين، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية.

txt

ممثلة المجلس الثقافي البريطاني تزور معاهد كفر الشيخ لتقييم معلمات برنامج TEA

كما أشار محافظ الإقليم،  إلى أن برامج التوعية والعلاج التي ينفذها الصندوق وصلت إلى 65 قرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات والتوعية بخطورة الإدمان

ندوات مكثفة بمدارس وطلاب جامعة كفر الشيخ  للتوعية بخطورة الإدمان

وشدد المحافظ، على خطورة الإدمان وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في حماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات،  كما كلف الجهات المعنية بتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف طلاب المدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، وتعريفهم بمخاطرها الصحية والإجتماعية.

دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يوفر خدمات علاج الإدمان بالمجان عبر الخط الساخن (16023)، مع ضمان سرية المعلومات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تأهيلية تهدف إلى إعادة دمج المتعافين في المجتمع.

وقد جاء ذلك خلال الاحتفالية الختامية لأنشطة الصندوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي أُقيمت في المجمع الثقافي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان”، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والدينية.

وتضمنت الفعالية استعراضًا لإنجازات الصندوق بالمحافظة، وعرض فيديو يوضح انخفاض معدلات التعاطي نتيجة للبرامج التوعوية والميدانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدمان المخدرات كفر الشيخ المدارس الجامعات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية