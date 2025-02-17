الإثنين 17 فبراير 2025
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ممثلة المجلس الثقافي البريطاني تزور معاهد كفر الشيخ لتقييم معلمات برنامج TEA

معاهد كفر الشيخ
معاهد كفر الشيخ

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، آية بدر، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني، خلال زيارتها لبعض معاهد المنطقة، وذلك لتقييم معلمات اللغة الإنجليزية المشاركات في برنامج TEA، بهدف قياس أثر التدريب ضمن اتفاقية التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.

تفاصيل الزيارة

وشملت الزيارة معهد شباس الشهداء الابتدائي، حيث قامت بتقييم أداء زهرات شعير، معلمة اللغة الإنجليزية، كما تابعت أداء أسماء الحسيني، معلمة اللغة الإنجليزية بمعهد محلة مالك الابتدائي، التابعين لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية. وأشادت ممثلة المجلس بمستوى المعلمات وأداء الطلاب داخل الفصول الدراسية.

 

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تمت الزيارة تحت إشراف الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة، ومحمود الضبعاوي، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

 ورافق ممثلة المجلس خلال جولتها أحمد مقلد، معلم اللغة الإنجليزية بالمنطقة والمدرب المشرف بالمجلس الثقافي البريطاني.

 

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معاهد معلمات الازهر طلاب كفر الشيخ

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