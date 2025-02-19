أحمد حسنين أسطورة القصر ومستكشف الصحراء.. اكتشف واحات أركنو والعوينات والكفرة.. نجا من الموت بأعجوبة.. وهذا سر غضب الملك فاروق منه

ولد أحمد حسنين باشا عام 1889 فى حى بولاق، والده عالم أزهرى وجده لقب بأمير التجار، وكان والده مقربا من الخديو عباس وبعده السلطان حسين كامل وعن طريق الملك فؤاد بعد ذلك تمكن من ارسال ابنه للدراسة بجامعة اوكسفورد، وعندما عاد عمل مفتشا بوزارة الداخلية ثم مفاوضا مع إيطاليا من اجل الحدود الغربية وأمينا لدى الملك فؤاد لدرجة انه انتدبه ليلازم الامير فاروق فى رحلته للدراسة بلندن عام 1935 فأصبح قدوة الملك فاروق ومعلمه الأول، وبعد تولى فاروق العرش عينه رئيسا للديوان الملكى، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1946.



عرف أحمد حسنين بروح المغامرة وروح الاستكشاف لمجاهل الصحراء فسجل سبقا فى استكشافاته فى الصحراء الغربية بمصر وليبيا حتى انه تمكن من اكتشاف واحتى أركنو والعوينات وواحة الكفرة، أصدر حكايات استكشافاته ومغامراته فى كتابه "الواحات المفقودة" باللغة الإنجليزية عام 1925 وترجم إلى لغات عديدة.

أحمد حسنين باشا



إضافة إلى ذلك كان أحمد حسنين طيارا جريئا بعد أن قام بأكثر من محاولة فى مجال الطيران من مصر إلى أوروبا، وقلد الطيار محمد صدقى فى رحلته إلى أوروبا وكادت تسقط الطائرة ونجا بأعجوبة وكان بطلا فى رياضة السيف ومثل مصر فيها عالميا وقت كان يدرس بأوكسفورد، تولى سكرتارية المفوضية المصرية بواشنطن وترأس الفريق المصرى للألعاب الأوليمبية عام 1920، ورئاسة النادى الأهلى ونادى السلاح حتى تولى رئاسة ديوان الملك فاروق.

زواج من الملكة نازلى أغضب فاروق

حصل أحمد حسنين على المزيد من السلطة والألقاب وارتبط بصداقة قوية مع الملك فاروق، ورويت له غراميات مع أسمهان وكان العقل المفكر للملك فاروق، تزوج حسنين من الملكة نازلي بعد قصة حب وغرام، مما أغضب الملك منهما وكانت سببا في قطيعته لأمه، بالرغم من أنه كان متزوجا من لطيفة هانم ابنة الأميرة شويكار طليقة الملك فؤاد وأنجب ولدين هشام وطارق، ثم تزوج الملكة نازلي، ووصفته الملكة فريدة بأنه صاحب مدرسة الغاية تبرر الوسيلة.

أحمد حسنين وزوجته الأولى لطيفة هانم



وفى حادث مرورى غريب على كوبرى قصر النيل لقى أحمد حسنين باشا مصرعه آتيا من قصر عابدين أثناء مروره بسيارته على كوبرى قصر النيل حيث صدمته سيارة لورى تابعة لجيش الاحتلال الإنجليزى، وقيد الحادث قضاء وقدر بعد أن أشيرت أصابع الاتهام إلى الإنجليز والملك فاروق، وما تزال وفاته لغزا غامضا.

شهادة مصطفى أمين

بادر الملك فور علمه بالحادث بالإسراع إلى منزل حسنين باشا لإلقاء نظرة الوداع عليه مقررا منح وشاح محمد علي الأكبر وهو أكبر وسام في مصر الملكية على اسم صاحب المقام الرفيع أحمد حسنين باشا رئيس ديوان جلالة الملك، وذكر الكاتب مصطفى أمين فى كتاباته أن فاروق ذهب ليسرق عقد زواج نازلى من أحمد حسنين من خزانته فى بيته.

أحمد حسنين باشا



وكتبت جريدة المصري لصاحبها محمود أبو الفتح: مصرع حسنين باشا في حادث مروع أثناء خروجه من قصر عابدين قاصدا منزله بحي الدقي بعد أن اجتاز ميدان الفلكي وميدان الخديوي إسماعيل، ووفقا لما قاله سائق سيارة القتيل الذي نجا من حادث اصطدام السيارة أن التصادم بسيارته جاء من الخلف ولما كان حسنين باشا جالسا في الكرسي الخلفي أصيب بنزيف شديد من إثر ارتطام السيارة من الخلف بواسطة سيارة لوري يقودها سائقا إنجليزيا وتم نقل أحمد حسنين باشا إلى مستشفى الأنجلو إلا أنه كان قد فارق الحياة.



وطالبت الحكومة المصرية الحكومة الإنجليزية صاحبة السيارة القاتلة بتعويض عن حادث مصرع أحمد حسنين فأرسلت القيادة البريطانية بعد سنتين من الحادث شيكا بمبلغ 1250 جنيها إلى القصر الملكى اعترافا بمسئوليتها عن حادث مصرع رئيس الديوان.

الملك فاروق ورئيس الديوان أحمد حسنين



قبل وفاته بأسبوع واحد ترك وصيته بخط يده للكاتب الصحفي مصطفى أمين يقول فيها: “إذا استطعت أن تحتفظ برأسك فى الوقت الذى يفقد فيه من هم حولك رءوسهم وينحون عليك باللائمة، إذا استطعت أن تنظر ولا تمل الانتظار ولم تقابل أكاذيب الناس بالأكاذيب، وإذا كرهك الناس فلا تكرههم، وإذا استقبلت النصر كما تستقبل الهزيمة سواء بسواء، وإذا استطعت أن تجعل من كل انتصاراتك نصرا واحدا ثم تغامر به وتفقده ثم تعود فتبدأ من جديد بغير أن تتحسر على ما فقدت، وإذا استطعت أن تتحدث إلى الشعب بغير أن تفقد فضائلك، وأن تصاحب الملوك من غير أن تفقد اتصالك بالشعب.. إذا استطعت أن تفعل ذلك كله ملكت الأرض وما عليها وأصبحت رجلا”.

رجل من ألف ليلة

تحت عنوان "رجل من ألف ليلة" كتب الكاتب الكبير مصطفى أمين فصلا عن أحمد حسنين رئيس ديوان الملك فى كتابه "مسائل شخصية" يقول فيه: “عرفت أحمد حسنين باشا فى كتاب المطالعة بالمدارس الثانوية من خلال قصيدة كتبها أحمد شوقي يصف حسنين فيها كرحالة اكتشف واحة الفرافرة فى الصحراء العربية، وكطيار قام بمغامرة طيران من اوروبا الى مصر، أثارتنى مغامراته عندما قرأت الكتاب، ثم عرفت هذا الرجل الغريب عن قرب فقد كان يرأس جمعية الرواد التى كانت تبحث أحوال الفقراء والمعدمين فى الأحياء الفقيرة، لم أعرفه فى القصر الملكى لكنى عرفته جالس على الأرض يتحدث مع العمال الكادحين بلغتهم، وكأنه واحد منهم”.

صاحب الملوك والأمراء

وأضاف مصطفى أمين: “عاش أحمد حسنين بعد ذلك أغلب حياته فى القصور، وصاحب الملوك والأميرات فى رحلاتهم فى مصر وأوروبا، وكان معلم الملك فاروق أثناء سفره للدراسة فى بريطانيا، ورحل فى نهاية مأساوية تسودها الغموض”.

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