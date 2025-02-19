محافظ الإسكندرية: معرض أهلًا رمضان يتوفر به جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن هذا المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، موضحا أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط لوضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاة، وذلك وفقا للكثافات السكانية مع مراعاة البعد الجغرافي للوصول للأماكن والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا هذا بالإضافة إلى توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر وأمان، لسهولة الوصول للأماكن النائية.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن إقامة هذه المعارض .يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة وتفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ومن جانبة أوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاعين العام والخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أولى معارض «أهلا رمضان ٢٠٢٥» بنطاق حى المنتزة أول بشارع مصطفى كامل بأرض المعارض والذي يتكون من ٣٤ باكية على مساحة ٥٠٠ متر مربع، وبنسب خصم تصل ما بين ٢٠% إلى ٠% وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وخلال جولته التفقدية بأقسام المعرض افتتح محافظ الإسكندرية معرض الأسر المنتجة المقام على هامش معرض أهلا رمضان، هذا بالإضافة إلى وجود ٥ منافذ بيع متنقلة تابعة لجهاز مستقل مصر بأرض المعارض.

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