تربية نوعية عين شمس تنظم تجربة إخلاء ناجحة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بالتعاون بين وحدة الأزمات والكوارث بالكلية وإدارة الدفاع المدني بالجامعة.

تجربة إخلاء ناجحة بتربية نوعية عين شمس

وشارك في التجربة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين،وقد تم تنفيذ عملية الإخلاء بنجاح وفقا لأعلى معايير السلامة من خلال تنظيم خروج المشاركين بدون تدافع أو زحام، مما أسهم في تحقيق خطة إخلاء بشكل آمن وسريع فى غضون خمس دقائق.

إجراءات السلامة والحماية المدنية

وأكد أسامة السيد أن تجربة الإخلاء تأتى فى إطار حرص الجامعة والكلية على تعزيز إجراءات السلامة والحماية المدنية، ورفع كفاءة المشاركين فى التعامل مع حالات الطوارئ، موضحا أن التجربة أظهرت مدى جاهزية أفراد الكلية للتعامل مع حالات الطوارئ المفاجئة التى من الممكن أن تطرأ أثناء العملية التعليمية.

يذكر أن التجربة بدأت بتدريب عملي مسبق على وسائل الدفاع والحماية المدنية، بما في ذلك التعامل مع الحرائق وإجراءات الإخلاء السريع والآمن، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والأمن بالكلية.

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