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حوادث

التقرير الطبي لطالب ضحية عاطل: 50 غرزة وجروح بالبطن والوجه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تسلمت نيابة المرج التقرير الطبي لطالب شرع عاطل في قتله بمنطقة المرج، وتبين أن الأول مصاب بجروح قطعية في الوجه والبطن ونزيف حاد استلزمت خياطة 50 غرزة ويحتاج فترة علاج أكثر من 21 يوما. 


كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.


وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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