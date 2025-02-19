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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب شرع عاطل في قتله بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالب شرع عاطل في قتله بمنطقة المرج وإعداد تقرير مفصل بأسباب الإصابة ونوعها. 

كان تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من والد طالب بالثانوية العامة وبصحبته نجله مصاب، يفيد بتعرض نجله للاعتداء أثناء سيره مع في أحد الشوارع بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وعاطلين، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه باستخدام مطواة، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية ونزيف حاد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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