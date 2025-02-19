لامين يامال يكشف موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

كشف النجم الشاب لامين يامال عن علاقته بنادي برشلونة، وتطرق لأمر تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

لامين يامال يتحدث عن تجديد عقده مع برشلونة

وفي حديثه لصحيفة موندو ديبورتيفو قال يامال: "أعتقد أنه لا أحد يشكك في مدى حبي لنادي برشلونة، ومدى رغبتي في البقاء هنا".

وتابع: "إذا كان الطرفان يريدان أن يحدث شيء، فسوف يحدث. أنا مدين لبرشلونة بكل شيء".

ويمتد عقد يامال الحالي مع برشلونة، حتى يوم 30 يونيو من العام المقبل 2026.

ويعد يامال البالغ من العمر 17 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، حيث يحظى بثقة المدير الفني الألماني هانز فليك ويعتبر من الركائز الأساسية لمشروع النادي المستقبلي.

وكان برشلونة قد جدد عقود كل من بيدري وجافي وجيرارد مارتن وأراوخو وكوبارسي.

وفي المقابل يثق النادي الكتالوني في موافقة يامال على تجديد عقده، لذلك وضع خطة للحصول على توقيعه لفترة أطول بمجرد بلوغه 18 عاما.

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