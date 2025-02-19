الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيس الإمارات يعلن رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

محمد بن زايد، فيتو
محمد بن زايد، فيتو

ذكرت  وكالة الأنباء  الإمراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد  خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبو ظبي رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 

الإمارات ترفض خطة ترامب لترحيل أهالي غزة 

وقال وزير الثقافة وعضو حزب الليكود ميكي زوهر، اليوم الأربعاء: "لن نستمر في المرحلة الثانية من دون أن تدرك حماس أنها لن تبقى في غزة".

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مدير مكتب نتنياهو السابق، من هو يوسى شيلي سفير إسرائيل الجديد فى الإمارات

وأضاف ميكي زوهر:" بمجرد أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لخطة تهجير سكان غزة سنمضي فيها إن لم نستعد المختطفين سنفرض حصارا على غزة ".

خطة ترامب لترحيل سكان غزة تثير جدلًا واسعًا

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لترحيل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

تفاصيل مقترح ترامب

وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقل سكان غزة إلى دول مجاورة، مع تولي الولايات المتحدة مسؤولية إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.

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تهجير الشعب الفلسطيني الإمارات محمد بن زايد وزير الخارجية الأمريكي

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