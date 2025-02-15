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رياضة

نجيب ساويرس معلقا على هاتريك مرموش في شباك نيوكاسل: "المصريين أهما"

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على هاتريك عمر مرموش نجم المنتخب الوطني ومانشستر سيتي في شباك نيوكاسل اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر نجيب ساويرس صورة لـ عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "X" وكتب:" المصريين أهما".

 

 

 مرموش رجل مباراة فريقه أمام نيوكاسل

 

وحصل عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مستحق على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20 بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق جيمس مكاتي في الدقيقة 84.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل قبل أن يغادر في الدقيقة 76 بعد ما اطمأن جوارديولا على نتيجة المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:"

Newcastle United v Manchester City: Dúbravka, Trippier, Schär, Tonali, Gordon, Isak, Hall, Murphy, Willock, Burn, Bruno G.

 

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل  هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة يمتلك نادي مانشستر سيتي 44 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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