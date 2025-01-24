الجمعة 24 يناير 2025
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جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تتأهل للمنافسات النهائية بمسابقة إبداع

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية

 أعلن الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، تأهل الطالبين أحمد نور الدين وطارق سليمان من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إلى المرحلة النهائية من مسابقة "إبداع 13"، إذ تمكن الطالبان من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل مشروعهما المبتكر في مجال التغليف الصديق للبيئة القابل للتحلل والأكل.

 

مشروع جامعة طيبة التكنولوجية 

 يتناول المشروع، مشكلة التلوث البيئي الناتج عن التغليف البلاستيكي التقليدي، حيث يقدم حلًا مبتكرًا يتمثل في تطوير نوع جديد من التغليف مصنوع من مواد طبيعية قابلة للتحلل بالكامل وآمنة للاستهلاك البشري. إذ يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية في مجال صناعة التغليف، حيث يجمع بين الاستدامة والفعالية الاقتصادية.

 

أكد الدكتور عادل زين الدين على الدور الكبير الذي تلعبه جامعة طيبة التكنولوجية في تشجيع الطلاب على الابتكار وتقديم الدعم اللازم لهم لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، موضحا الجامعة توفر للطلاب الموهوبين بيئة محفزة للتعلم والبحث، بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتطوير مشاريعهم.
آفاق واعدة للمشروع، موجها الشكر للدكتور حموده دردير، مدير مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة على دوره المتميز.

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