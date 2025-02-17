الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟ باحث بالشؤون الروسية يجيب

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أكد صدقي زاهر عثمان، الباحث في الشؤون الروسية، على أهمية اللقاءات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى القضايا المحورية التي ستُناقش خلال هذه المباحثات.

 

خارطة طريق لحل الأزمة

وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاجتماعات قد تمتد لعدة أسابيع، بهدف وضع خارطة طريق لحل الأزمة، مع إمكانية ظهور نقاط توافق أو تباين بين الجانبين.


 

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وتابع بأن من أبرز القضايا المطروحة رغبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في إنهاء الحرب، وهي نقطة تلتقي مع رؤية موسكو التي ترى أن كييف غير قادرة عسكريًا على استعادة جميع أراضيها، خاصة أن 20% من الأراضي الأوكرانية خرجت فعليًا عن سيطرتها، ولا يمكن استعادتها بالوسائل العسكرية.


استعادة أوكرانيا لأراضيها

وأشار إلى أن هذه المسألة قد تكون محور توافق بين الطرفين، خصوصًا في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عدم واقعية استعادة أوكرانيا لجميع أراضيها، مما يعكس إمكانية البحث عن حل سياسي يراعي الواقع الميداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين القمة الروسية الأوكرانية السعودية روسيا الولايات المتحدة

مواد متعلقة

قمة بوتين - ترامب تثير مخاوف أوروبا.. دول القارة العجوز تخشى تقديم تنازلات لموسكو.. والرئيس الأمريكي يقدم مصالح واشنطن على حساب حلفائها

مذيع بريطاني يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بلاده

ترامب يعلن موعد لقائه مع بوتين في السعودية

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ليفربول يعلن رسميا رحيل لاعبه

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

مصر دي كلها حلوة، من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي؟

محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

منوعات

المزيد

حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أذان الطفل وإقامة الصلاة للفرد (فيديو)

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية