ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟ باحث بالشؤون الروسية يجيب

أكد صدقي زاهر عثمان، الباحث في الشؤون الروسية، على أهمية اللقاءات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى القضايا المحورية التي ستُناقش خلال هذه المباحثات.

خارطة طريق لحل الأزمة

وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاجتماعات قد تمتد لعدة أسابيع، بهدف وضع خارطة طريق لحل الأزمة، مع إمكانية ظهور نقاط توافق أو تباين بين الجانبين.





إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع بأن من أبرز القضايا المطروحة رغبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في إنهاء الحرب، وهي نقطة تلتقي مع رؤية موسكو التي ترى أن كييف غير قادرة عسكريًا على استعادة جميع أراضيها، خاصة أن 20% من الأراضي الأوكرانية خرجت فعليًا عن سيطرتها، ولا يمكن استعادتها بالوسائل العسكرية.



استعادة أوكرانيا لأراضيها

وأشار إلى أن هذه المسألة قد تكون محور توافق بين الطرفين، خصوصًا في ظل تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عدم واقعية استعادة أوكرانيا لجميع أراضيها، مما يعكس إمكانية البحث عن حل سياسي يراعي الواقع الميداني.

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