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أخبار مصر

الأعلى للآثار يكشف معدلات الترميم والتطوير بعدد من المواقع الأثرية

الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلي للآثار

أكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس الأعلى للآثار حقق العديد من الأنجازات خلال شهر يناير الماضي أبرزها الكشف عن رأس تمثال رخامي لرجل كبير في العمر من العصر البطلمي بمنطقة تابوزيرس ماجنا غرب الإسكندرية، والكشف عن أربعة مقابر من أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة وأكثر من عشر دفنات من عصر الأسرة الثامنة عشر.

معدلات ترميم المواقع والمتاحف الآثرية

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، أن بعثات التابعة للمجلس تواصل أعمال الترميم والصيانة بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية والتي تتم وفقا لخطط زمنية محددة بما يضمن إنجازها على الوجه الأمثل، حيث تم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة لمقصورة حتشبسوت بمنطقة أثار إسطبل عنتر، وتنظيف وترميم الجدار الجنوبي الشرقي من صالة الأعمدة الكبرى من الخارج بمعبد الكرنك بالأقصر.

 

وأشارت إلى استمرار مشروعات الترميم الجارية بعدد من المواقع الأثرية، حيث وصلت معدلات ترميم وكالة قايتباي بشارع باب النصر بالقاهرة التاريخية بنسبة إنجاز 97%، وتكية محمد بك أبو الدهب بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بنسبة إنجاز 95 %.

خطوات السياحة والآثار لاسترداد الآثار المهربة بالخارج

أوضح أنم تم استرداد 33 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية منها 26 قطعة أثرية متنوعة من إيطاليا وقطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 قطع من إستراليا، فضلا عن ضبط 5 قطع أثرية بمعرفة الإدارة العامة للمضبوطات الأثرية والأحراز.

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الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلي للأثار العصر البطلمي منطقة تابوزيرس ماجنا الاسكندرية

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