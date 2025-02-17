الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي سفير هولندا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير هولندا بالقاهرة
ads

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية الثنائية التي يعقدها السيد الوزير لتعزير أوجه التعاون المشترك بين مصر ومختلف الدول في مجال السياحة والآثار، ومناقشة ملفات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

عمق العلاقات المشتركة بين مصر وهولندا 

 

وفي مستهل هذا اللقاء رحب وزير السياحة والآثار، بسفير مملكة هولندا بالقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادته إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء تم بحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، ومناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز هذا التعاون.

كما تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة في ظل شغف السائح الهولندي بالمقصد السياحي المصري ولا سيما منتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى التطرق إلى أعداد رحلات الطيران الوافدة من المدن الهولندية إلى الوجهات السياحية المختلفة في مصر.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر

 

كما تناول الحديث المتحف المصري الكبير وما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف وموعد هذا الافتتاح الذي يترقبه العالم كله والذي سيكون بتشريف فخامة رئيس الجمهورية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشمل الاحتفالية عددًا من الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها لعدة أيام متتالية في إطار الاحتفالية.

ومن جانبه، أشار سفير مملكة هولندا بالقاهرة إلى أن مصر تعد من المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الهولندي ولديه شغف كبير على زيارتها والتعرف على مقوماتها السياحية المتميزة والمتنوعة، مؤكدًا على أن مصر لديها الكثير من المناطق السياحية والأثرية والتاريخية التي تستحق الزيارة ويجب استكشافها.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل الأثري وتعزيز أعمال الحفائر والترميم بالمواقع الأثرية في مصر.

وحضر هذا اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العام للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ونيللي دراج مسئول سياسات الثقافة والرياضة والتنمية بسفارة مملكة هولندا بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار العاصمة الإدارية الجديدة سفير مملكة هولندا بالقاهرة هولندا مملكة

مواد متعلقة

وزارة السياحة والآثار في أسبوع.. مصر تفوز بمنصب في منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. استعدادات لفتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة باليابان

الانتهاء من تدريب 150 عاملا بوزارة السياحة والآثار على اللغة الإنجليزية

السياحة تشارك في البورصة الدولية بإيطاليا

وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون الثنائي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائب لرئيس جهاز الإحصاء

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

منوعات

المزيد

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 17/2/2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أذان الطفل وإقامة الصلاة للفرد (فيديو)

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية