الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك" بالبحرين

وزير الأوقاف يشارك
وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر الحوار الإسلامي
ads

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في أعمال المؤتمر الدولي "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك"، الذي يعقد بمملكة البحرين، إذ يعقد المؤتمر برعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، يومي ١٩ و٢٠ فبراير الجاري.

مشاركة وزير الأوقاف في مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي 

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة في جلسة العمل الأولى اليوم الأربعاء.

ويسعى المؤتمر إلى الانتقال من خطاب التقارب إلى التفاهم حول المشتركات والتحديات، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى عالم المسلمين. كما يهدف إلى لم شمل الأمة بمكوناتها المتعددة، وبيان مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوعة، وتعزيز دور العلماء والمرجعيات الدينية في رأب الصدع بين المذاهب المختلفة، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل، والعمل على تجديد الفكر الإسلامي في سبيل مواجهة أسباب الفرقة والنزاع والتحديات المشتركة، وإبراز التجارب الناجحة في هذا المجال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور اسامة الازهري الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك حمد بن عيسي رئيس وزراء ماليزيا مملكة البحرين وزير الأوقاف الحوار الإسلامي - الإسلامي

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: شعوب وقيادات العالم الإسلامي رفضوا مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة

اليوم، انطلاق مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالبحرين بحضور شيخ الأزهر و400 قيادة دينية

الأوقاف: إيفاد 10 أئمة وقراء إلى أمريكا وكندا والنرويج وأستراليا لإحياء ليالي رمضان

وزير الأوقاف: مصر والأردن تؤكدان رفضهما لـ محاولات تصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

ريمونتادا شتوية درامية والزموا منازلكم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم ولمدة 48 ساعة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

زيارة إسبانيا، حصاد نشاط الرئيس السيسي في اليوم الأول (فيديو وصور)

اليوم، نشاط مكثف للرئيس السيسي في إسبانيا

فشلت كل محاولات إنقاذه، وفاة شاب قرية منية النصر بطل فيديو "ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني"

هيئة الدواء تحظر استيراد المستحضرات الطبية تامة الصنع والمعدة للتعبئة داخل مصر

أبرزها قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة، مواعيد مباريات الجولة 15 بالدوري المصري

منوعات

المزيد

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

استطلاع: الشباب يفضلون خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

في تحد على الإنترنت، مصرع مراهق حقن نفسه بفراشة ميتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025

زيادة جديدة في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية