وزير الاتصالات يكرم الفائزين بمسابقة السيارات ذاتية القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل تكريم الفائزين في مسابقة السيارات ذاتية القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي AWS DeepRacer، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات بمقره بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير.

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

وتعد المسابقة برنامج تطبيقى في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية والمهارات والتقنيات المتعلقة بتعلم الآلة.

وشارك في البرنامج والمسابقة 183 متسابقًا موزعين على 71 فريقًا من 15 محافظة من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات، التي ينفذها المعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ومبادرة أجيال مصر الرقمية (DEG)، بالإضافة إلى طلاب العامين النهائيين بجامعة مصر للمعلوماتية (EUI).

وقام المتدربون بتطبيق معارفهم لبناء نماذج تعلم آلي لتشغيل سيارات ذاتية القيادة في مضمار سباق افتراضي.

وحضر فعاليات الحفل المهندس محمد الشنواني مدير عام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، والمهندس شريف دسوقي مدير شركاء القطاع العام لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، والمهندس محمد صلاح مدير قطاع الحلول لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلى 11 شركة من شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز (AWS) والمعهد القومى للاتصالات.

وفي كلمته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المسابقة تأتى في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع قاعدة الكوادر المدربة وبناء الخبرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات خاصة الذكاء الاصطناعي وروافده ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة؛ مشيرا إلى أن المسابقة تركز على الذكاء الاصطناعي وهي تقنية بالغة الأهمية ذات إمكانات هائلة لإحداث تحول فى مختلف القطاعات.

وأضاف عمرو طلعت أن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يعد قوام النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي حيث تستهدف تدريب أكثر من 30 ألف متدرب وخبير فى هذا المجال؛ موضحا أنه في إطار تنفيذ النسخة الأولى من الاستراتيجية تم إطلاق العديد من المبادرات لتدريب الشباب في هذا المجال وإنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التي تستهدف إعداد كوادر في التكنولوجيات المتعمقة ومنها الذكاء الاصطناعي.

أشار عمرو طلعت إلى أن متخصصى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هم العماد الاساسي والمحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع الذي حافظ على مكانته على مدار 6 سنوات متتالية كأعلى قطاعات الدولة نموا وأصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات.

وتقدم الشركات من شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز(AWS) تدريب عملى متخصص للفرق العشرة الأولى الفائزة والتى تضم نحو 24 طالب من الخريجين المتميزين.

وأشار أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، إلى أن المعهد يُعد مؤسسة رائدة فى مجال التعليم والبحث العلمى فى الاتصالات، حيث كان فى طليعة التقدم التكنولوجى منذ تأسيسه، ويُعد أحد أبرز أذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنفيذية، كما أنه بيت خبرة متخصص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هذه المسابقة تأتي تجسيدًا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي، مؤكدًا أن نجاح المشاركين اليوم هو ثمرة التعاون المشترك بين الجهات التابعة للوزارة، والتى تسعى جميعها إلى بناء قدرات الشباب فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

كما شدد على حرص المعهد، من خلال شراكاته مع كبرى الشركات العالمية، على توفير كل سبل الدعم التى تساهم فى خلق فرص عمل متنوعة ومتميزة فى هذا القطاع، بما يعكس التزام الوزارة بدعم خريجيها وتوفير بيئة مناسبة لهم لتحقيق طموحاتهم.

وأثنى المهندس محمد الشنواني على هذه المبادرات فى بناء خبرات شبكة شركاء امازون ويب سيرفسز (AWS) في مصر، مما دعم ليس فقط السوق المحلي، بل مكّن الشركات المصرية من التوسع إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما شجّع الشركات الإقليمية والعالمية على فتح مراكز تقديم خدماتها فى مصر اعتمادًا على إمكانيات شبابها الواعد.

وفي بداية اليوم، تم عرض نماذج من هذه الشركات وشرح خططهم التوسعية في مصر لتقديم خدماتهم باستخدام تكنولوجيا امازون ويب سيرفسز AWS لعملائهم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل؛ افتتح عمرو طلعت منتدى التوظيف، الذي عقد على هامش الحفل بمشاركة 11 شركة من شبكة شركاء أمازون والمعهد القومى للاتصالات، وهي: فودافون (Vodafone)، الجو كاس ( ALGO CAS)، فورتى كلاود (Forte Cloud)، زيرو أند وان (Zero&One)، جلوبال براندز (GBG)، نوفنتيك (Noventiq)، أم سى أس (MCS)، أى تى فيجينارى (ITVisionary)، فارو (Varrow)، ريجيستفاي(Registfy)، وفونيكس(Phoenix).

توظيف الخريجين داخل الشركات



ومن المقرر أن يتم توظيف الطلبة الخريجين داخل هذه الشركات بعد عمل لقاءات توظيف لهم خلال الملتقى وذلك لمن يرغب منهم فى الحصول على فرصة عمل داخل احدى الشركات من شركاء أمازون.

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