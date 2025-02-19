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ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

أحكام الأذان، فيتو
أحكام الأذان، فيتو

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال تعذر الأذان لسبب ما، مثل انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة أخرى، فإنه يجوز إعادة الأذان بشرط أن يكون الفاصل بين الوقتين قصيرًا، مثل دقائق معدودة.

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء
 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه إذا كانت الفترة بين  انقطاع الأذان وعودة الكهرباء لا تتجاوز بضع دقائق، فيجوز إعادة الأذان والإقامة، ولا حرج في ذلك.

 

وأوضح: "في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، مثل ساعة أو أكثر، أو إذا كان وقت الصلاة التالية قد اقترب، فإن إعادة الأذان بعد مرور وقت طويل قد يسبب إرباكًا للمصلين، وفي هذه الحالة، يفضل الاكتفاء بالإقامة، لأن الأذان لا يجوز أن يكرر بعد الوقت المحدد للصلاة".

 

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