السيسي يلتقي اليوم ملك ورئيس حكومة إسبانيا ويشهد إعلان ترفيع العلاقات

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.

الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا

كما سيشهد الرئيس السيسي الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الى العاصمة الإسبانية مدريد وهى زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

السيسي يشارك في فعالية إقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية

ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات مع قادة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين، حيث من المقرر أن يجري الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلًا عن مشاركة الرئيس في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

كما أن الزيارة ستتضمن كذلك في مجرياتها توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وتأتي زيارة الرئيس إلى إسبانيا في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وكذلك في ظل الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولتان في منطقة المتوسط، كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات بينهما ودفعها في كافة المجالات.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس، في مقر إقامته بمدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.



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