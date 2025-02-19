وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد جهاز الخدمة الوطنية الاوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا، وذلك لبحث تقييم المزرعة المصرية الاوغندية المشتركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني.

بحث وتقييم المزرعة المصرية الاوغندية

وأشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة فى استنباط و زراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والانتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك كما انها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وانتاجية بالإضافة إلى دور المزرعه في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الأفريقية،

من جانبه أشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في القارة الأفريقية وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.

الترتيبات الجارية لانشاء مزرعة مصرية اوغندية جديدة

وأكد أيضا وزير الزراعة على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الاشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.

الاجتماع تناول كذلك الترتيبات الجارية لإنشاء مزرعة مصرية أوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

وزير الزراعة وجه الشكر للجانب الاوغندي على التعاون المثمر والبناء كما وجه الشكر للقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا.

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