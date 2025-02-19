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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بتعاطي والاتجار بالهيروين المخدر في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تعاطي والاتجار بالهيروين المخدر بمنطقة الساحل.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات وتبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل،  وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين تقدر بكيلو جرام.


وبمواجهة المتهم في التحقيقات أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي وترويجها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة الساحل مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الساحل

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