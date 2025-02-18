استمرار حبس عاطل عثر بحوزته على مخدر الآيس بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل عثر بحوزته مخدر الآيس ومبلغ مالي حصيلة البيع وسلاح أبيض “سكين”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على عاطل بحوزته مخدر الآيس فى كرداسة

البداية كانت بتلقي مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث كرداسة المقدم محمد سعودي، يفيد فيه بالقبض على شاب يدعى “حسين. م”، ويبلغ من العمر 30 عاما، بحوزته كمية من الآيس المخدر و350 ألف جنيه، وسلاح أبيض “سكين”.



أُلقي القبض على المتهم، وتم مواجهته أمام المقدم محمد سعودى، رئيس مباحث رئيس مباحث كرداسة، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأقر المتهم أن المبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافي عنها.

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